Mort de Kobe Bryant : le derby entre les Lakers et les Clippers, prévu mardi, reporté

Il n'y aura pas de derby entre les Lakers et les Clippers ce mardi. Le match qui devait se tenir au Staples Center a été reporté sur décision de la NBA, après le décès de Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère dimanche 26 janvier, au nord-ouest de Los Angeles.« La décision a été prise par respect envers les Lakers, profondément affligés par la perte tragique de la légende du club, Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère dimanche », argue la NBA dans son court communiqué. Cette rencontre de saison régulière sera programmée à une date ultérieure, a indiqué l'instance sans préciser la date. VIDÉO. Los Angeles rend hommage à Kobe Bryant LeBron James terrassé par la mort de BryantStar des Lakers, vainqueur cinq fois de la NBA, Kobe Bryant a marqué l'histoire du club. Ses deux maillots floqués du 8 et du 24 sont d'ailleurs accrochés au plafond du Staples Center.« Les Lakers de Los Angeles tiennent à vous remercier tous pour la formidable vague de soutien et de condoléances. C'est une période très difficile pour nous tous. Nous continuons à soutenir la famille Bryant et partagerons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles », a réagi le club californien dans un communiqué distinct.Quant à sa star actuelle, LeBron James, il s'est exprimé dans un post Instagram : « Je ne suis pas prêt, mais je me lance. Mec, je suis assis là, essayant d'écrire quelque chose, mais chaque fois que j'essaye je recommence à pleurer juste en pensant à toi, à ta fille Gigi et à l'amitié, au lien, à la fraternité qui nous unissaient ! ». Dimanche après-midi, des images l'ont montré en larmes sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles, où son équipe venait d'atterrir en provenance de Philadelphie. Damn let lebron cry and grieve the loss of his friend Kobe in peace pic.twitter.com/GQWsWi2Bug-- MB (@babyitsmb) January 27, 2020 En conférence de ...