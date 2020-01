Mort de Kobe Bryant : la piste météorologique avancée comme cause du crash

« Nous ne sommes pas ici pour déterminer la cause de l'accident, nous ne la déterminerons pas sur cette scène ». Ce sont les mots de Jennifer Homendy de l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (NTSB). Son équipe, accompagnée du régulateur américain de l'aviation (FAA), ont pour mission de faire la lumière sur les conditions du crash de l'hélicoptère transportant Kobe Bryant et huit autres personnes, ce dimanche, au nord-ouest de Los Angeles.Pour l'instant, peu d'informations probantes ont été enregistrées sur « une scène d'accident vraiment terrible », ainsi qualifiée par Jennifer Homendy du NTSB, qui a précisé que « les débris étaient éparpillés sur environ 180 mètres ».Outre Kobe et Gianna Bryant, les autres victimes sont un entraîneur de baseball, John Altobelli, sa femme Keri et leur fille Alyssa qui jouait au basket dans le même club que Gianna, Christina Mauser, entraîneure adjointe de l'équipe de basket des deux adolescentes, Sarah et Payton Chester, une mère et sa fille, ainsi que le pilote Ara Zobayan.Des échanges radio suspectsDimanche, autour de 9 heures, heure locale, l'hélicoptère, un Sikorsky S-76B, qui transporte neuf passagers dont Kobe Bryant et sa fille Gianna, décolle de l'aéroport John Wayne de Santa Ana en direction de la Mamba Academy, un centre sportif propriété de la star situé à Newbury Park, à 135 km de là.Les passagers doivent assister à un match de basketball sur place. Mais les conditions de vol sont mauvaises. Interrogée par l'AFP, la police de Los Angeles a indiqué que le manque de visibilité était tel que ses propres hélicoptères avaient été laissés au sol en matinée. Le pilote, Ara Zobayan, est pourtant expérimenté. Mais dans des échanges radio entre une tour de contrôle de l'aéroport international de Los Angeles, et l'hélicoptère, relayés par le Daily Mirror, on entend clairement le contrôleur aérien dire « You are ...