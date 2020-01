Mort de Kobe Bryant : Jordan, Obama, Mbappé, Jay-Z... pluie d'hommages pour la «légende»

Le monde du basket a immédiatement fait part de son émotion, dimanche soir, après la mort d'une de ses plus grandes légendes, l'arrière mythique des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, dans un accident d'hélicoptère en Californie.Sur Twitter, Tony Parker a rendu hommage à « une vraie légende » et « un ami ». « Mes pensées et prières vont à sa femme et ses enfants », ajoute-t-il. I'm heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk-- Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020 Du côté des joueurs de l'équipe de France, l'heure était à la stupéfaction. « Non, ça ne peut pas être vrai », marque Evan Fournier, rejoint par Nicolas Batum : « Non, non, dîtes moi que ce n'est pas vrai... Pas Kobe ». Nah man this cant be true-- Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 26, 2020 « Profitons de chaque jour, songe Rudy Gobert. Nous nous soucions de choses qui ne sont en fait pas importantes. La vie est précieuse et on ne sait jamais quand elle prendra fin ». Enjoy every single day people, we are always too worried about things that are actually not that important. Life is precious and you never now when it's gonna end.-- Rudy Gobert (@rudygobert27) January 26, 2020 Plusieurs grandes figures de la NBA ont également témoigné de leur tristesse, dans cette ligue marquée par les plus de 30 000 points inscrits par le « Black Mamba » au cours de ses 20 saisons chez les Lakers.Lui-même légende de la discipline et ex-membre emblématique des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar s'est souvenu dans une vidéo d'un « homme qui était bien plus qu'un athlète », quand bien même ce dernier aura « inspiré toute une génération de joueurs ». Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was ...