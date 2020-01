Mort de Kobe Bryant : «Jeune, j'étais plus Kobe que Jordan», confie Monfils

Eliminé par l'Autrichien Dominic Thiem ce lundi 27 janvier, en huitième de finale de l'Open d'Australie, Gaël Monfils, qui était le dernier Français engagé dans le tournoi, est apparu en conférence de presse très ému de la disparition de Kobe Bryant, son « idole ». Le Parisien de 33 ans « admirait énormément » l'ancien basketteur, arrière mythique des Lakers de Los Angeles, tué dans un accident d'hélicoptère en Californie.Comment avez-vous réagi en apprenant le décès de Kobe Bryant ?GAËL MONFILS. Honnêtement, je me suis réveillé et j'ai reçu plus de cinquante messages de tous mes potes et j'ai passé je pense plus d'une heure à essayer de comprendre. J'étais choqué. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Je le revois encore il y a deux jours avec LeBron James quand ce dernier l'a dépassé comme 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. C'est sûr que ça fait un choc. Encore maintenant, j'ai du mal à y croire. C'est pour ça aussi que je relativise beaucoup sur la défaite du jour. Ce n'est rien comparé à ça, rien du tout.Aviez-vous la tête au tennis aujourd'hui ?J'ai forcément fait la part des choses. J'ai perdu, c'est malheureux, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. J'étais choqué par la mort de Kobe Bryant, mais ça ne m'a pas du tout empêché de me faire déchirer, il n'y a pas de problème (rires) !Aviez-vous rencontré Kobe Bryant ?Oui, deux fois. La première fois aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008, et une autre fois à Paris. Je lui avais dit que je connaissais Ronny Turiaf, parce qu'ils jouaient ensemble aux Lakers. Il m'avait un peu parlé, je lui avais dit que je jouais au tennis, parce que je pense qu'il ne me connaissait pas. Il était super sympa et j'étais complètement fan. C'était quelqu'un de super sympa, d'humain. Il était extrêmement inspirant.Votre passion pour le basket vient de là ?Pour vous donner une image, ...