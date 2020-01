Mort de Kobe Bryant : Gianna marchait dans les pas de son père

Elle s'appelait Gianna Maria-Onore Bryant. Elle était née le 1er mai 2006 et était la deuxième fille de Kobe Bryant. Elle est morte avec son père dans le crash de son hélicoptère en Californie.Dimanche matin, à l'heure de Los Angeles, c'est pour l'emmener à un match de basket avec une coéquipière, que l'arrière mythique des Lakers de Los Angeles a pris son appareil privé. Gianna devait jouer à la « Mamba Sports Academy » de son père, à Newbury Park, à 140 km de son domicile. Kobe qui expliquait que sa Gianna était sa référence basket-ball, même quand les fans des Lakers lui demandaient d'avoir un fils pour reprendre le flambeau NBA. Pour lui, c'était Gigi sinon rien. pic.twitter.com/7DzjpTwHFm-- Lakers France (@LALakersFR) January 26, 2020 Kobe Bryant était aussi le père de Natalia Diamante, née le 19 janvier 2003, Bianka Bella, née le 5 décembre 2016, et Capri Kobe, née le 20 juin 2019. Sa fille aînée jouant au volley, Kobe Bryant considérait Gianna comme son héritière sportive : « Les fans des Lakers, répétait-il, me demandent tout le temps « Hé Kobe ! Ne voudrais-tu pas avoir un garçon plutôt que des filles pour reprendre ton flambeau ? » Je leur répondais : « Ne vous inquiétez pas : j'ai ce qu'il faut à la maison pour ça ». Il pensait à Gianna, à qui, comme à toutes ses filles, il avait donné un prénom à consonance italienne en référence à son enfance dans la péninsule.« Ils ont la même personnalité »Kobe et Gianna ne se quittaient jamais. Elle accompagnait tout le temps son père pour voir des matchs et rencontrer du monde. Lui l'entraînait chaque jour dans le gymnase familial. Ils étaient unis, jusqu'à leur dernier souffle. Kobe se retrouvait en elle. « Ce que j'aime chez Gigi, confiait la légende au Los Angeles Times, en octobre 2019, c'est sa curiosité pour le basket, elle s'intéresse à tout. Elle est comme moi : dans des situations complexes durant un ...