Mort de Kobe Bryant : des joueurs NBA détournent les règles en hommage à la star

Il y a, bien sûr, eu des minutes de silence, des images de la star projetées sur écran géant et même le Madison Square Garden, stade des New York Knicks, qui s'est paré des couleurs de leurs rivaux, les Los Angeles Lakers, pour rendre hommage à Kobe Bryant, mort dimanche dans un accident d'hélicoptère. Mais sur le parquet, plusieurs joueurs NBA ont fait preuve de plus d'imagination pour honorer la mémoire de l'un des plus grands joueurs de basket de l'histoire. En détournant astucieusement deux règles de leur sport.Premier cas à La Nouvelle-Orléans et à San Antonio, où les Pelicans et les Spurs recevaient respectivement les Boston Celtics et les Toronto Raptors. Juste après le début du match, les équipes ont volontairement laissé tourner le chrono jusqu'à 24 secondes, numéro de maillot porté par l'ex-arrière des Lakers dans la seconde partie de sa carrière. Mais ce laps de temps correspond aussi au délai maximum dont une équipe dispose avant de tirer, sous peine de devoir rendre la balle à l'adversaire. Les joueurs des Spurs et des Raptors ont rendu hommage à Kobe Bryant en gardant le ballon pendant 24 secondes pic.twitter.com/dVagIj30Pk-- NBAextra (@NBAextra) January 26, 2020 Sous les applaudissements du public, les arbitres ont donc sifflé à chaque fois la faute, commise bien volontairement par un joueur de chaque équipe, chargé de garder la balle jusqu'au « bip » d'ordinaire fatidique. Both teams honored Kobe Bryant by taking a 24-second shot clock violation to start today's game pic.twitter.com/YYrV3GDRFz-- New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 26, 2020 Autre règle détournée pour saluer « Black Mamba », celle des huit secondes. Au basket, chaque équipe dispose de ce délai pour rentrer dans la partie de terrain adverse, sous peine de devoir, là aussi, rendre la balle à l'adversaire. Et, autre hasard, Kobe Bryant arborait ce numéro sur son maillot lors de la première partie de sa ...