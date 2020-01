Mort de Kobe Bryant : Chris Singleton raconte le futur champion, qu'il a connu à 13 ans

Spécialiste de la NBA pour BeIN Sports, Chris Singleton a assisté aux premiers dribbles du petit Kobe Bryant en France. En 1991, alors coach de Mulhouse, il a recruté un certain Joe Bryant, le papa du futur quintuple champion NBA avec les Lakers de Los Angeles. L'actuel entraîneur de Sceaux, N 1 féminine, se souvient d'un gamin qui ne pensait déjà qu'au basket.Quelle image gardez-vous de Kobe Bryant lors de son passage à Mulhouse ?CHRIS SINGLETON. Joe Bryant est venu avec sa femme, ses deux filles et Kobe. On le voyait tous les jours à la salle. À l'âge de 13 ans, il était déjà un dingue de basket. Il y jouait tout le temps. Je recevais des coups de fil tous les jours de l'hôtel, où ils étaient logés, car les clients se plaignaient de Kobe. Ce petit garçon dribblait dans les couloirs, dans la chambre, au restaurant... Il faisait beaucoup de bruit.Que faisait-il lors des entraînements ?Il défiait les joueurs de l'équipe première à chaque fois. Il avait le physique normal d'un gamin de 13 ans mais il manipulait bien le ballon, il était élégant, gracieux et avait déjà sa mentalité. Quand il perdait, il partait limite en pleurant. Il avait ce feu de la compétition, il voulait gagner tout le temps. Il n'y avait que le basket qui l'intéressait. Lors des matchs, il était juste derrière le banc des joueurs et glissait sa tête dans le regroupement pendant les temps mort. Il regardait tout. C'était une éponge. Il était déjà impressionnant.Pouviez-vous imaginer qu'il deviendrait une star ?Personne ne pouvait s'en douter, on a tous vu des jeunes talentueux ne jamais réussir. Mais je pense que cette expérience en Europe l'a aidé, endurci. Ça l'a fait mûrir plus vite que les autres. Il avait vu et vécu beaucoup plus de choses que d'autres.Quand il a débuté en NBA, certains lui ont reproché une certaine arrogance. L'avait-il à Mulhouse ?Quand tu as 13 ans, ce n'est pas de l'arrogance, c'est ...