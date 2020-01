Mort de Kobe Bryant : Ara, John, Keri... qui sont les autres victimes du crash ?

On en sait désormais un peu plus sur le crash d'hélicoptère qui a causé la mort de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et sept autres personnes, dimanche dans les collines de Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles.Selon le média américain TMZ, le pilote de l'hélicoptère transportait les neuf passagers à la Mamba Sports Academy, à Thousand Oaks (Californie) une académie sportive fondée par le quintuple champion de la NBA, afin d'assister à un match de basket-ball, lorsque le drame s'est produit. L'origine du crash pourrait être liée aux mauvaises conditions climatiques mais l'enquête vient seulement de commencer.Gianna Bryant, sa filleL'une des quatre filles de Kobe Bryant, Gianna, 13 ans, aspirait à un avenir de basketteuse professionnelle aussi brillant que son père. Kobe Bryant, qui voyait en elle sa relève, la coachait d'ailleurs à la Sierra Canyon School de Los Angeles. Last basket Gianna x Kobe Bryant #KobeBryant #GiannaBryant pic.twitter.com/8jIEDz62Zz-- just WOW ! (@wowvirals) January 27, 2020 Ara Zobayan, le piloteLe pilote, Ara Zobayan, 50 ans, «était un homme toujours sympa et calme [...] Il était professionnel, prudent et attentionné », a expliqué son ami Jared Yochim dans un post Facebook relevé par le Daily Mail. John, Keri et Alyssa Altobelli, les amisCoéquipière et amie proche de Gianna Bryant, Alyssa Altobelli était également du voyage, avec ses parents, pour assister au match de basket à la Mamba Sports Academy. La jeune Alyssa avait d'ailleurs rencontré Gianna Bryant à la Los Angeles Lady Mambas Team. Son père, John Altobelli, 56 ans, était entraîneur de base-ball à l'Orange Coast College (Comté d'Orange) depuis 27 saisons, et y avait remporté plus de 700 matchs. Il avait même été nommé entraîneur de l'année en 2019, après avoir gagné le championnat universitaire de l'Etat de Californie. «La passion qu'il mettait dans les matchs, mais plus important encore, la façon ...