Mort de Kobe Bryant : 24 secondes pour un hommage poignant sur les parquets NBA

Show must go on. La mort du basketteur Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère a soulevé une vague d'émotion à la hauteur du talent de cette légende de la NBA. Après concertation entre les joueurs, les huit rencontres prévues du championnat américain ont été maintenues dimanche soir. A Denver où les Nuggets recevaient Houston, une minute de silence a été respectée, avant que d'innombrables «Kobe, Kobe!» soient scandés par le public. «La famille NBA est dévastée»A la Nouvelle-Orléans et à San Antonio, qui recevaient respectivement Boston et Toronto, les joueurs ont volontairement cessé de jouer pendant les 24 premières secondes, en référence au numéro porté par Bryant dans sa seconde partie de carrière. 24 for 24At the beginning of today's game, we shared a moment with the @Raptors to honor Kobe Bryant. pic.twitter.com/uHdYgUT0Vs-- San Antonio Spurs (@spurs) January 27, 2020 A Orlando, on a également enfreint la règle des 8 secondes, en référence à son premier numéro. A New York où les Knicks accueillaient le voisin Brooklyn, les façades du Madison Square Garden s'étaient parés des couleurs or et pourpre des Lakers et un portrait en noir et blanc du basketteur s'affichait sur les écrans géants. The New York Knicks and Madison Square Garden pay tribute to Kobe Bryant and his daughter, Gianna. pic.twitter.com/KmNlTlDQXT-- NBA (@NBA) January 27, 2020 «La famille NBA est dévastée», a réagi la Ligue nord-américaine de basket par la plume de son patron Adam Silver, au diapason des plus grandes vedettes du sport-roi aux Etats-Unis. Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Magic JohnsonUn peu plus tôt, Michael Jordan, l'autre star planétaire de la NBA qui considérait Kobe Bryant comme «un petit frère» s'est dit «choqué d'apprendre la mort tragique de Kobe et Gianna. Les mots ne suffisent pas à décrire ma doleur.» «Je suis malade» a pour sa part tweeté Shaquille O'Neal qui fut son équipier à Los Angeles au ...