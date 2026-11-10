Mort de Jesús de Miguel : pour les gardiens, les doutes sont de sortie

Mort de Jesús de Miguel : pour les gardiens, les doutes sont de sortie

Une semaine après la mort de Jesús de Miguel, percuté lors d’une sortie de Jesús Owono en Espagne, le football pleure et s’interroge. Trois gardiens, trois générations, Gilles Rousset, Rémy Vercoutre et Théo Louis, racontent un métier où l’on frôle le pire à chaque ballon et où l’on n’a jamais le temps d’y penser.

Il y a des images qui restent collées à l’esprit. Celles de la semaine dernière en font partie, et ceux qui les ont regardées avec le plus de gravité portent des gants. Parce qu’un gardien qui sort face à un attaquant, c’est son pain quotidien depuis le premier entraînement sur les terrains stabilisés rougeâtres de l’époque. Mais lundi dernier, quand Jesús de Miguel s’est écroulé après avoir été tamponné dans le rond central par Jesús Owono, c’est toute une confrérie qui est obligée de se remettre en question. C’est en général ce que la mort impose. L’intervention du gardien équato-guinéen, percutant l’attaquant de Tenerife aussi loin de ses cages, est-elle une simple erreur individuelle ou est-elle la conséquence dramatique de ce qu’on demande aujourd’hui à un portier ?

Maintenant, ça va être scruté, et le moindre choc donnera lieu à des sanctions.…

Tous propos recueillis par LT.

Par Léonard Tirel pour SOFOOT.com