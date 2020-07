Mort de Jack Charlton : l'Angleterre pleure son géant

L'immense Jack Charlton s'est éteint vendredi à l'âge de 85 ans. Éternel frère de Bobby, international tardif, il avait pourtant réussi à se faire un prénom dans l'histoire du football anglais, des terrains de Leeds au banc de touche de l'équipe d'Irlande. Récit d'un grand homme dans l'ombre, que ses pairs appelaient affectueusement "Big Jack", que les Anglais avaient surnommé "la girafe", mais que Jean-Paul II aurait préféré appeler "le boss".

L'homme d'un seul club

Lorsque l'on évoque le nom de Charlton, c'est généralement immédiatement le petit frère Bobby qui vient en tête. Son mètre soixante-treize de génie indéniable, ses buts à la pelle, ce rouge qu'il portait si bien et sa calvitie qu'il tentait de masquer tant bien que mal. Seuls les observateurs les plus fins du football anglais et de son histoire ont une pensée pour Jack, de deux ans son aîné et qui en était, à bien des égards, l'exact opposé. Bobby était un attaquant court, rapide, implacable devant le but, comptant plus de 100 sélections avec leset qui, s'il n'a pas vraiment réussi sa reconversion en tant qu'entraîneur, avait hérité en 1994 d'un titre de noblesse réservé au plus illustres sujets de la couronne britannique. Jack, au contraire, était un défenseur central au physique imposant (1,87m) et au long cou - ce qui lui avait valu le sympathique surnom de "girafe" - qui n'a pas connu la sélection avant ses 29 ans. S'il n'a lui jamais été fait chevalier, il a malgré tout continué d'écrire sa légende sur les bancs de touche bien après avoir raccroché les crampons. Des différences qu'éclipsent un point commun majeur : en 1966, c'est côte à côte, sur le terrain, que les frères Charlton étaient allés remporter la Coupe du monde pour l'Angleterre, la seule de l'histoire du pays, à la maison, terrassant en finale l'Allemagne de l'Ouest d'un tout jeune Franz Beckenbauer.54 ans après avoir soulevé le trophée Jules Rimet, Jack Charlton est décédé paisiblement ce vendredi à l'âge de 85 ans, entouré des siens, dans sa maison au nord de l'Angleterre. Et à l'étendue des hommages qui lui sont rendus, on mesure toute la sympathie que le bonhomme inspirait et la trace qu'il a laissée dans le football britannique. Son histoire, celle d'un leader toujours souriant, débute à Ashington, une ville du Northumberland, où trône depuis 1995 une statue du cousin de sa mère, Jackie Milburn, légende