Mort de George Floyd: le procès dans le vif du sujet avec la vidéo de son calvaire

Manifestation en mémoire de George Floyd à Minneapolis le 28 mars 2021 ( AFP / Kerem Yucel )

Des images à la limite du soutenable: le procès du policier blanc accusé du meurtre de George Floyd est entré dans le dur, lundi, avec la diffusion, dès le début de l'exposé de l'accusation, de la vidéo du calvaire de l'Afro-Américain.

Derek Chauvin a "trahi" son serment de policier et fait "un usage excessif et déraisonnable de la force" contre le quadragénaire noir, a dénoncé d'emblée le procureur Jerry Blackwell.

"Nous allons vous prouver au-delà du doute raisonnable que M. Chauvin est loin d'être innocent", a-t-il lancé aux jurés, en leur rappelant que le policer est resté agenouillé sur le cou de M. Floyd, plaqué au sol et menotté, pendant 9 minutes et 29 secondes.

Il leur a ensuite montré une vidéo du drame, filmé par une passante. Sur cet enregistrement qui a fait le tour du monde, George Floyd râle, halète, supplie "Je ne peux pas respirer", avant de perdre conscience.

Les images de son calvaire ont suscité des manifestations géantes à travers les Etats-Unis mais aussi en Asie, en Europe et ailleurs. En dépit de cette mobilisation, ce procès n'est "pas le procès de la police ou des méthodes policières", a insisté le procureur.

Pour lui, les policiers "font un travail difficile et doivent parfois prendre des décisions en une fraction de seconde". Mais, a-t-il poursuivi, "ce n'est pas le cas ici", la scène a duré "479 secondes, pas une fraction de seconde", a-t-il martelé.

Juste avant l'audience, la famille de George Floyd avait au contraire souligné la dimension "historique" de ce procès. C'est "un référendum sur le chemin parcouru par l'Amérique dans sa quête d'égalité et de justice pour tous", a déclaré Ben Crump, l'avocat de la famille Floyd.

Une bannière indiquant "l'âme de l'Amérique est en procès" déployée le 29 mars 2021 à Minneapolis, où se tient le procès du policier accusé du meurtre de George Floyd ( AFP / Kerem Yucel )

"Chauvin est sur le banc des accusés, mais c'est l'Amérique qui est en procès", a renchéri le révérend Al Sharpton, un militant des droits civiques qui, avec les proches de George Floyd, s'est agenouillé en silence pendant environ neuf minutes, en référence à son calvaire.

- "Salir sa mémoire" -

Derek Chauvin, 45 ans dont 19 au service de la police de Minneapolis, est inculpé de meurtre et d'homicide involontaire. Remis en liberté sous caution, il a assisté à toutes les audiences depuis l'ouverture de son procès, le 9 mars.

Après trois semaines consacrées à la sélection des jurés, l'accusation et la défense disposent de trois à quatres semaines pour tenter de les convaincre. Leur verdict est attendu fin avril ou début mai.

Les autorités ont lancé un appel au calme et aux "manifestations pacifiques" pendant la durée du procès. Chaz Neal, un commerçant noir, était venu exprès lundi matin pour réclamer "la justice, des changements, pour que les personnes noires soient traitées comme tous les êtres humains".

Infographie sur le procès des policiers accusés du meurtre de George Floyd ( AFP / )

Les procureurs vont tenter de démontrer que Derek Chauvin, qui comparaît libre, a manifesté du mépris pour la vie de George Floyd en maintenant sa pression bien que celui-ci ait dit à vingt reprises "Je ne peux pas respirer", qu'il se soit évanoui, et que son pouls ait finalement disparu.

Me Eric Nelson, l'avocat de Derek Chauvin, qui plaide non coupable, va au contraire assurer que le policier s'est contenté de suivre des procédures autorisées pour maîtriser un suspect récalcitrant et qu'il n'est pas responsable de la mort de George Floyd.

Le quadragénaire, qui souffrait de problèmes de santé, aurait selon Me Nelson succombé à une overdose au fentanyl, un puissant opiacé dont des traces ont été retrouvées à l'autopsie.

Une fresque en mémoire de George Floyd, à Minneapolis, le 4 juin 2020 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Il "va essayer de salir" la mémoire de George Floyd mais "les faits sont simples. Ce qui l'a tué était une overdose de force excessive", a rétorqué Ben Crump, accusant l'ex-policier d'avoir "torturé" M. Floyd.

- "Vide dans le coeur" -

Epidémie oblige, le procès se déroule sans public, mais les audiences sont retransmises en direct et de nombreux Américains devraient les suivre.

Les poursuites contre des policiers pour des violences commises dans l'exercice de leurs fonctions sont très rares et les condamnations encore plus.

La famille et l'avocat de George Floyd sur le site de sa mort à Minneapolis le 12 mars 2021 ( AFP / Kerem Yucel )

La mairie de Minneapolis, qui a décidé de réformer les services de police en profondeur, a accepté mi-mars de verser 27 millions de dollars de dédommagements à la famille de George Floyd pour mettre un terme à sa plainte au civil.

"J'ai un immense vide dans le coeur, il ne peut pas être rempli, aucune somme d'argent ne le pourra. Nous voulons une condamnation", a affirmé dimanche soir le frère de George Floyd, Philonise.

L'avocat de Derek Chauvin a critiqué cet accord, qui pourrait selon lui influencer les jurés.

Toujours à cause du Covid-19, les trois autres policiers impliqués dans le drame, Alexander Kueng, Thomas Lane, et Tou Thao, seront jugés en août pour "complicité de meurtre".

