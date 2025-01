Mort de Geneviève Callerot, l'une des plus anciennes résistantes françaises, à l'âge de 108 ans

La résistante Genevieve Callerot, 102 ans, dans sa ferme à Saint-Aulaye (Dordogne)le 25 août 2018 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Geneviève Callerot, l'une des plus anciennes résistantes françaises, est morte jeudi soir à l'âge de 108 ans dans une maison de retraite de Dordogne, a-t-on appris vendredi auprès du maire de Saint-Aulaye-Puymangou, confirmant une information d'Ici Périgord.

Née à Paris en 1916, la doyenne de Dordogne avait reçu la Légion d'honneur à l'âge de 102 ans pour avoir fait passer avec sa famille "plus de 200 personnes" en zone libre dans la Dordogne occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le maire Yannick Lagrenaudie. Juifs et autres clandestins faisaient halte dans leur maison près de la ligne de démarcation.

En 2018, dans sa ferme où elle a encore vécu plusieurs années après, elle avait expliqué à l'AFP qu'elle ne voulait initialement pas recevoir cette récompense "parce qu'il y a des tas d'autres gens qui la méritaient beaucoup plus", avant d'accepter de "la prendre en association avec (s)es parents, (s)es frères et soeurs".

Après la guerre, elle s'installa dans une ferme en polyculture avec son époux et éleva trois enfants. Et quand sonna l'heure de la retraite, elle se mit à l'écriture et publia six romans paysans. Le dernier s'intitulait "Deux filles sous la botte, chronique d'une famille pendant l'occupation".

"A 95 ans, elle allait encore labourer avec son tracteur", relate M. Lagrenaudie, qui évoque une "personnalité forte, aux yeux rieurs et curieux des autres".

Se suffisant de peu, elle mena "une vie de labeur", souvent "les pieds nus dans la terre".

"C'était une personne très cultivée et très sage qui faisait un bilan de sa vie sans acrimonie, ni amertume. Elle était intarissable et aimait partager son histoire avec les collégiens de la commune", ajoute l'édile.