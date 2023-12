Mort de François Bracci, figure historique de l’OM et de l’équipe de France

Il avait 72 ans.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont en deuil. Ce jeudi, François Bracci s’est éteint des suites d’une longue maladie. Avec sa mort, c’est un gros morceau de l’histoire du club phocéen qui s’envole. Avec 343 apparitions sous le maillot bleu et blanc lors des ses deux passages dans son club de cœur (1971-1979, puis 1983-1985), Bracci n’était ni plus ni moins que le 3 e joueur ayant le plus porté les couleurs de l’OM, avec lequel il remporte un championnat (1972) et une Coupe de France (1976). Pendant ses années marseillaises, ce défenseur de métier portera d’ailleurs le maillot de l’équipe de France, avec laquelle il participera au Mondial 1978 et sera éliminé dès le premier tour.…

JD pour SOFOOT.com