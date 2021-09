Mort de Françoise Bernard, icône de la cuisine familiale française

François Bernard, cuisinière et auteure du best-seller "Les recettes faciles", le 13 mars 2012 chez elle, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Françoise Bernard, devenue une icône de la cuisine familiale française avec son best-seller "Les recettes faciles", s'est éteinte dimanche à l'âge de 100 ans, a annoncé lundi la maison d'édition Hachette.

Née Andrée Jonquoy le 2 mars 1921 à Paris, Françoise Bernard a "révolutionné la cuisine familiale" dès son premier livre "visionnaire" de recettes simples et pas chères paru il y a presque 70 ans et sans cesse réédité depuis avec succès.

"Nous garderons au sein de Hachette Livre le souvenir d’une femme élégante, simple et généreuse, et dans notre catalogue son best-seller indémodable", a déclaré Catherine Saunier-Talec, directrice d’Hachette Pratique.

L’ouvrage "Les recettes faciles" a été vendu à 1 million d’exemplaires, tandis que le cumul des ventes de toutes les éditions confondues des livres de Françoise Bernard, en France et dans le monde entier, représente environ 1,5 million d’exemplaires, a indiqué Hachette à l'AFP.

Dans une interview à l'AFP en 2012, Françoise Bernard disait que faire à manger avait été pour elle "surtout une nécessité pratique". En sortant de la guerre, il n'y avait que "des nouilles à l'eau et au sel", se souvenait celle qui alors savait tout juste "cuire un bifteck".

Secrétaire chez Unilever, qui vend à l'époque margarine et huiles alimentaires, elle s'ennuie "comme un rat mort" quand l'agence de publicité du groupe décide de créer en 1946 le nom de Françoise Bernard ("c'était les deux prénoms de l'année") pour en faire leur spécialiste "fiches cuisine".

Elle a incarné cette femme pendant 25 ans avant de leur acheter le nom et continuer une carrière à la radio, à la télévision et dans l'édition.

Aidée de cuisiniers et d'une diététicienne, elle multiplie les livres de recettes, dont l'inusable "Les recettes faciles".

Françoise Bernard, auteure de livres de recettes de cuisine, le 9 octobre 2008 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Elle disait s'adresser à des femmes "moyennement délurées" côté cuisine, qui travaillent, ont des enfants et peu de temps à perdre pour "nourrir les (leurs)": "J'ai voulu les prendre par la main pour qu'elles apprennent, comme moi, la cuisine en la faisant".

Pour ceci, elle faisait "le plus simple, le plus clair possible", s'interdisant tout jargon. "Je leur fais partager ma petite expérience, sans les écraser de ma science", disait-elle, livrant sans doute l'une des clés de son succès.

