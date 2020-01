Mort de David Stern : le président du Paris Basketball a «perdu un mentor et un ami»

La mort de David Stern, ancien patron de la NBA, la puissante ligue organisatrice du championnat de basket-ball nord-américain, a plongé le monde du basket dans la tristesse, à l'instar de David Kahn. Avant de devenir le président du Paris Basketball (Pro B), Kahn a travaillé aux Etats-Unis aux côtés de celui qui a dirigé avec talent la NBA entre 1984 et 2014, parvenant à en faire la plus puissante et la plus lucrative des fédérations de sports aux Etats-Unis, avec une compétition lucrative et mondialement connue.Dans quel état d'esprit êtes-vous ?DAVID KAHN. Je suis profondément triste, car j'étais très proche de lui. J'ai perdu un mentor, un ami et un partenaire. Même si nous avons eu une période de quatre ans pendant laquelle nous étions fâchés, nous nous étions réconciliés depuis.A quand remonte votre rencontre avec David Stern ?Au milieu des années 1980, j'étais éditorialiste dans un journal de l'Oregon (The Oregonian). Et je lui ai écrit pour travailler dans un club ou auprès de la NBA. Il m'a rédigé la lettre de recommandation pour la faculté de droit. C'était un homme de loi. Le président de la fédération de foot US était un avocat. Tous les dirigeants de sport sont des avocats. J'ai été transparent avec David en lui disant que je voulais devenir comme lui. Il m'a beaucoup aidé. J'ai ensuite intégré un cabinet (Proskauer Rose) dont les clients sont les grandes ligues de sports aux Etats-Unis.A quoi ressemblait la NBA au milieu des années 1980 ?Quand David Stern en a pris les rênes, elle ne ressemblait absolument à pas ce qu'elle est de nos jours. C'était une ligue mineure. Et elle s'est développée sous l'action de David. NBC Sports, qui avait les droits de diffusion du championnat, n'a diffusé sa première finale en direct qu'en 1991 avec les Bulls de Michael Jordan contre les Lakers de Magic Jonhson. Durant sa présidence, quatre nouvelles franchises (clubs, NDLR) ont vu le ...