Morin : « Le secteur du tourisme vit l'apocalypse »

Le président de la région Normandie et des Centristes fustige une sortie de confinement confuse et illisible. Pour lui, l'ouverture des écoles le lundi 11 mai se heurte à des difficultés matérielles et des risques sanitaires que le pouvoir parisien trop centralisé n'a pas vu venir. Les cars scolaires, l'exiguïté de la plupart des locaux, l'incertitude de l'ouverture des cantines scolaires, la nécessité de faire cours à des demi-classes empêcheront un retour à la normale avant longtemps. Quant à l'activité touristique, elle vit une incertitude de plus en plus préjudiciable.

Le Point : Comment abordez-vous la décision du président de la République de rouvrir les écoles le lundi 11 mai ?

Hervé Morin : Elle crée beaucoup de confusion, voire de défiance compte tenu des conditions de la mise en œuvre de la décision. L'avis négatif du Conseil scientifique sur le retour à l'école n'aide pas. Jules Ferry avait rendu l'école publique, laïque et obligatoire... Elle devient facultative. Le chef de l'État annonce le retour à l'école le lundi 11 mai sur le motif qu'il faut remettre à l'école les enfants qui, depuis deux mois, font l'école à la maison grâce aux espaces numériques de travail développés par les collectivités pour que nous apprenions 48 heures plus tard que le retour de ces derniers sera à la discrétion des familles. On peut au moins avoir un doute sur le fait que ce

