Morgane, victime de violences conjugales : «Je minimisais parce que c'est humiliant»

« La peur est le sentiment le plus fort au monde. Plus fort que l'amour. Lorsque quelqu'un contrôle votre peur, on s'imagine qu'il est invincible. Vous ne pouvez donc pas le fuir, même si vous avez les moyens de partir. C'est compliqué à expliquer, l'emprise. » Ce n'est pas vraiment à nous que Morgane Seliman, victime de violences conjugales, s'adresse en disant ces mots. Nous ne lui avons d'ailleurs pas posé la question : « Pourquoi n'êtes-vous pas partie tout de suite ? »C'est à l'entourage de celles qui vivent actuellement ce qu'elle a traversé pendant plus de quatre ans qu'elle envoie ce message. Elle en a d'autres à transmettre au gouvernement qui doit annoncer, lundi, les mesures arrêtées par le Grenelle des violences conjugales.Sa voix est posée, savante. Ces quatre années passées avec un homme violent, père de son fils, lui ont donné cette tragique expertise. « Ne jugez pas ces femmes. Leur dire qu'est-ce que tu fais encore avec ce connard ?, c'est les insulter elles », prévient cette maman de 36 ans. « J'ai longtemps défendu l'auteur des violences que je subissais, je minimisais, je camouflais les coups, parce que c'est humiliant de se faire battre. Moi, une femme de caractère, indépendante. Impossible. Dites plutôt à une femme que vous soupçonnez être victime de violences il est super ton mec, non ? Vous verrez sa réaction... »«Vous êtes victime mais c'est vous qui devez déménager»Isolée de sa famille et de ses amis par celui qui était encore son conjoint, Morgane finit toutefois par partir avec son enfant. Certaine que son nom allait rejoindre la longue liste des féminicides. « C'est la double peine. Vous êtes victime mais c'est vous qui devez déménager. Moi, j'ai dû le faire cinq fois, notamment avec le dispositif Femmes en très grand danger. Vous vivez cachée, avec d'autres femmes en souffrance. Ce n'est pas évident. Alors quand j'ai entendu, lors du ...