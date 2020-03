Morgan tire 20 traits sur 70 ans de production de Plus 4

Il s'en est fallu de peu pour que ce 70e anniversaire soit repoussé de plusieurs semaines. Fâcheux pour un constructeur dont le calendrier se déroule au rythme bien huilé d'un métronome. Les révolutions chez Morgan, on ne connaît pas. C'est plutôt le culte du passé avec une gestion des progrès à dose homéopathique. Mais c'est précisément sur ce conservatisme du chapeau melon, des belles bacchantes et des vestes en tweed que s'est construite la réputation de Morgan.

Pourtant, l'épidémie de coronavirus, qui ne connaît pas le Brexit, a traversé la Manche et arrêté les lignes de production artisanale à l'usine Morgan de Pickersleigh Road, à Malvern, au Royaume-Uni. Tout juste le temps d'assembler quatre exemplaires sur les vingt prévus de la 70th Anniversary Edition. Elle commémore la fin de la production du châssis en acier de la Morgan Plus 4, qui a commencé en 1950. Chaque voiture peinte en platine métallisé (référence aux noces de platine) comporte une plaque numérotée, des appuie-tête spécialement brodés et une multitude de petits accessoires habituellement en option et tous réunis sur ce modèle.

Celui-ci passe sur la même ligne que le tout nouveau Morgan Plus Four, qui repose cette fois sur une plateforme en aluminium collé de la génération CX. Plus rigide, plus moderne, plus léger, ce nouveau modèle est nommé en toutes lettres pour le distinguer de son prédécesseur doté d'une référence numérique. Il

