Morgan Large, une "petite journaliste" qui dérange l'agro-industrie bretonne

La journaliste de la radio RKB (Radio Kreiz Breizh), Morgan Large, à Rostrenen, en Bretagne, le 26 avril 2021 ( AFP / LOIC VENANCE )

"Petite journaliste" d'une "petite radio", selon ses mots, Morgan Large travaille depuis 20 ans sur les dessous du modèle agricole breton. Projetée sur le devant de la scène depuis qu'une roue de sa voiture a été déboulonnée fin mars, elle défend plus que jamais la liberté d'informer.

"Qui a peur de Morgan Large ?", interroge un collage de rue à Glomel (Côtes-d'Armor), bourgade de 1.300 habitants où vit la journaliste dans un cadre bucolique. Qui aurait imaginé qu'une "animatrice technicienne de réalisation" de Radio Kreiz Breizh (RKB), radio associative de Centre-Bretagne, puisse déranger au point de devenir une cible et provoquer le soutien général des médias ?

Qui aurait pu croire qu'en France, en 2021, "une journaliste ait peur pour sa vie parce qu'elle fait son travail ?", répond l'intéressée, regard clair.

Les pressions directes sur cette femme de 49 ans ont commencé après la diffusion mi-novembre sur France 5 du documentaire "Bretagne, une terre sacrifiée", qui analyse les conséquences délétères sur l'environnement et la santé du modèle breton d'agriculture intensive.

Portes de sa radio forcées, appels téléphoniques nocturnes, menaces, intoxication de sa chienne et enfin la voiture... "La vie de Morgan et de ses proches a été mise en danger, c'est un acte grave de malveillance qui aurait pu avoir des conséquences tragiques", résume Pavol Szalai, de l'ONG Reporters sans frontières.

"Ce type d'acte est de nature très exceptionnelle en France mais il y a une tendance très inquiétante car Inès Léraud a également été victime de pressions en Bretagne avec sa BD +Algues vertes, l'histoire interdite+ et ses enquêtes sur l'entreprise Chéritel", poursuit-il. "Il y a un risque réel qu'une omerta s'installe et que les journalistes se censurent alors qu'ils enquêtent dans l'intérêt général".

Issue d'une famille de six enfants, avec des parents qui ont fait un retour à la nature en devenant producteurs de lait sans être issus du monde agricole, Morgan a travaillé dans l'éducation populaire avant d'être correspondante pour l'hebdomadaire local "Le Poher".

En 2001, elle entre à RKB, et c'est le coup de foudre pour la radio. "Moi qui suis une vraie bête du dehors, je ramenais toutes les ambiances sonores, c'était génial", raconte cette fan d'équitation, mère de deux enfants.

- "Faire bouger les lignes, ça expose" -

La journaliste Morgan Large, le 26 avril 2021, à Rostrenen, en Bretagne ( AFP / LOIC VENANCE )

"Comme je n'ai pas fait d'école de journalisme, au début je faisais plein d'erreurs. J'ai même censuré quelqu'un", poursuit cette bretonnante.

"J'ai enregistré en ULM, ça m'est arrivé de refaire 100 km pour poser une question que j'avais oublié de poser, de m'embourber dans les landes avec des naturalistes...", raconte-t-elle en riant. Désireuse d'interviewer un chasseur, elle passe son permis de chasse, "certificat" pour qu'on ne la prenne "pas pour une écolo".

Passionnée par les questions agricoles et environnementales, elle les aborde dans son émission "La petite lanterne". Elle a vu "qu'en produisant pour un marché mondial, les agriculteurs ignorent de plus en plus où partent leurs produits".

"Morgan m'impressionne par sa capacité à identifier les problèmes, à s'indigner pour de justes causes et à dire les choses publiquement, sans peur", salue Inès Léraud.

"S'il n'y avait pas des gens campés dans la recherche d'une vérité sur les choses, cette vérité ne surviendrait pas", renchérit Christian, un ami. "C'est une femme libre, qui a fait courageusement plein de choses tant sur le plan familial que professionnel. Elle fait bouger les lignes, c'est précieux, mais ça expose", ajoute-t-il.

A l'inverse, Georges Galardon, ancien président de Triskalia, entreprise condamnée pour avoir exposé ses salariés aux pesticides, stigmatise une journaliste "qui harcèle, menace et tape sur le monde agricole". Elle dément.

"Je gêne quand je parle d'agriculture mais une agriculture à intrants n'est ni autonome ni économe. On produit pas cher mais à crédit sur la santé et l'environnement", analyse Morgan Large, qui a passé en 2010 un brevet de responsable d'exploitation agricole pour combler ses lacunes.

Elle n'incrimine jamais les agriculteurs qui font "très sincèrement leur travail", sont dans un système "imposé" et l'ont toujours "super bien accueillie".

Accusée de militantisme écolo, elle répond qu'on peut "bien faire son métier tout en ayant des valeurs". "Si je gêne, c'est que je touche à des sujets sensibles, raison de plus pour continuer".

