Moreno : bienvenue chez les petits !

Face à Strasbourg (1-3), Robert Moreno a raté son premier rendez-vous avec l'autre Ligue 1, celle qui laisse le ballon et prend les points. Un véritable faux pas qui brouille un brin la dynamique globale que semblait insuffler jusque-là l'entraîneur espagnol.

Strasbourg met l'ASM à l'amende, Sainté relance la machine

Possession stérile, Ben Yedder sevré

Il y a deux semaines, la Ligue 1 faisait connaissance avec le torse bombé de Robert Moreno au terme d'un feu d'artifice au Parc des Princes. Hier, au Stade Louis-II, Robert Moreno a, lui, fait la rencontre de la Ligue 1, la vraie, celle qui fait le dos rond et se cache dans les sombres recoins d'un multiplex du samedi soir.Secoués à domicile par des Strasbourgeois plus sérieux que brillants, les Monégasques sont retombés dans l'inquiétante apathie qui berce le Rocher depuis dix-huit mois. Celle qui avait permis à ces mêmes Strasbourgeois de siffler la fin de l'ère Thierry Henry il y a tout juste un an, au soir d'une déculottée mémorable (1-5). À qui la faute ? À une conjugaison de facteurs parfois évidents, souvent impalpables. Alors, en nouveau chef de meute qui veut s'affirmer en plein brouillard, Robert Moreno a tout pris sur lui : "Derrière la promesse tenue de tenir le ballon et cette volonté constante de relancer court en toutes circonstances - qui constitue la différence déjà notable avec le Monaco de Jardim -, dormaient donc encore logiquement les maux présents depuis de nombreux mois. Et ils se sont tous donné rendez-vous ce samedi soir. Il y a d'abord eu cette incapacité à trouver des espaces face à une équipe disciplinée, amplifiée par un manque de dynamisme désespérant dans les phases de possession. Ainsi, pas aidés par le manque de mouvement de leurs coéquipiers, jamais Fàbregas et Golovin n'ont réussi à briser les lignes par leurs passes. Dans une rencontre au tout petit rythme, c'était pourtant là leur mission Lire la suite de l'article sur SoFoot.com