Moreirense s'impose sur la pelouse de Boavista

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Boavista s'est incliné à domicile contre Moreirense pour le compte de la 25ème journée de Liga NOS (0-1). Les "Panthères" ont résisté une mi-temps avant de craquer en début de seconde période. Avec beaucoup de réussite, Filipe Soares a marqué le seul but de la rencontre. Le milieu de terrain portugais en est à sa quatrième réalisation en championnat cette saison. Boavista a eu l'occasion d'égaliser dans le temps additionnel mais Carraca a manqué son pénalty en envoyant sa frappe sur le poteau. Les esprits se sont échauffés en toute fin de partie et Fabiano a reçu un carton rouge. Au classement, Moreirense grimpe à la 8ème place alors que son adversaire du jour enchaîne un 5ème match de suite sans gagner et reste 12ème.

