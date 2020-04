Moratoire sur la dette des pays pauvres: une "avancée historique", selon Paris

La France a salué comme une "avancée historique" l'aval donné mercredi par les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 à une suspension du service de la dette des pays les plus pauvres de la planète.

L'accord "constitue une avancée historique: pour la première fois, les créanciers du Club de Paris et les créanciers émergents se sont mis d'accord pour suspendre des paiements sur le service de la dette au profit des pays les plus pauvres", relève le ministère français de l'Economie et des finances dans un communiqué.

"Cette décision libère 14 milliards de dollars de la part des créanciers bilatéraux publics, donnant à ces pays des marges de manoeuvre pour rapidement répondre à la crise" économique engendrée par la pandémie de Covid-19, poursuit le texte.

"Il y a une urgence absolue à apporter une réponse forte aux pays en développement les plus vulnérables parce que ce sont eux qui vont souffrir le plus de la crise", estime le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, cité dans le communiqué.

Par ailleurs, la France "félicite le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et les banques multilatérales de développement" pour leur "mobilisation rapide".

Les limites d'accès aux facilités d'urgence du FMI ont été doublées, tandis que le Fonds se dit prêt à mobiliser 1.000 milliards de dollars par ses différents instruments pour les pays qui en ont besoin, rappelle le ministère.

La Banque mondiale et les banques régionales de développement ont pour leur part "déjà mis à disposition plus de 200 milliards de dollars pour soutenir ces pays", note encore le communiqué.