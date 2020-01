Montréal : il filme son décollage, l'avion perd une roue

Grosse frayeur à bord d'un avion d'Air Canada, en fin de semaine dernière, à Montréal. Alors qu'un Dash 8-300 décollait de l'aéroport Montréal-Trudeau, vendredi, avec à son bord quelque 49 passagers et trois membres d'équipage, une des deux roues du train d'atterrissage principal gauche de l'appareil s'est détachée, forçant l'engin qui reliait la ville à Saguenay, à faire demi-tour pour se poser, rapporte Le Journal de Montréal. La scène a été filmée en direct par l'un des passagers. Les images montrent la roue tomber au moment où l'appareil quitte définitivement la terre ferme. L'incident n'a toutefois fait aucun blessé, a précisé la compagnie aérienne, relayée par Le Journal de Montréal, mais des ambulances ont toutefois été appelées sur place par mesure de précaution. Selon les déclarations d'une porte-parole de Jazz Aviation, la filiale d'Air Canada qui opérait ce vol intérieur, les pilotes de la compagnie aérienne "sont dûment formés pour faire face à de telles situations et ont réagi conformément à nos procédures d'utilisation normalisées". Un avion réputé fiableAprès le décollage, les pilotes ont donc continué de voler pendant un temps afin de consommer du carburant, puis ont fait demi-tour afin de poser l'avion en toute sécurité à Montréal. L'entreprise a également fait savoir qu'une inspection minutieuse de l'appareil serait conduite dans le but de déterminer la cause de l'incident "et de procéder aux...