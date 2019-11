Montré du doigt dans l'affaire Epstein, le prince Andrew « met fin à ses engagements publics »

Le duc d'York fait la « une » des journaux depuis une interview télévisée sur ses relations avec le financier américain, qui était accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures des années durant et s'est suicidé en prison.

La pression était trop forte, et la crise, désormais inévitable. Quatre jours après son interview calamiteuse à la BBC, le prince Andrew a fait savoir mercredi 20 novembre, qu'il mettait « fin à tous ses engagements publics pour le moment ». Dans une déclaration écrite sans précédent, le deuxième fils de la reine Elizabeth II, 59 ans, a reconnu que « les circonstances liées à mon ancienne association avec Jeffrey Epstein [le prédateur sexuel qui s'est suicidé en prison à New York cet été], sont devenues un sujet de perturbation majeure pour les activités de ma famille, et pour toutes celles effectuées par les associations de charité que je suis fier de soutenir ».

C'est pourquoi, ajoute le frère cadet du prince Charles, « j'ai demandé à sa majesté si je pouvais me retirer de mes engagements publics pour le moment et elle m'a donné sa permission. Je regrette sans équivoque mon association malavisée avec Jeffrey Epstein. Son suicide a laissé de nombreuses questions sans réponses, spécialement pour les victimes, et je compatis profondément avec toutes les personnes qui ont été affectées [par sa conduite]».

Est-ce à dire, s'il renonce à toute vie publique, que le duc d'York va aussi renoncer à l'argent public que lui alloue chaque année la reine, voire à ses agents de sécurité, s'interrogeaient les chroniqueurs de Buckingham sur les plateaux télévisés mercredi soir ? Aucun membre de la famille royale n'a dû, ces dernières décennies, en arriver à pareille décision face au scandale. Il faut dire que son entretien d'une heure avec Emily Maitlis, la présentatrice vedette du programme « Newsnight », a créé un malaise considérable.

