Montpellier vient à bout de Lorient, Reims rate une belle occasion face à Nice

Il ne s’est quasiment rien passé sur les pelouses de Ligue 1 ce dimanche lors du multiplex. Seul Montpellier a tiré son épingle du jeu et glané une victoire précieuse face à Lorient. Le reste, on l’oubliera très vite.

La sieste du jour

Soyons francs dès le début : on n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent ce dimanche après-midi en Ligue 1. Brest-Metz a été bien sympathique jusqu’au bout, mais le multiplex dans la foulée a été plus que laborieux. Ce Montpellier-Lorient a au moins eu le mérite de nous donner ce qu’on a cru ne plus jamais voir : des buts. Bon, n’en demandons pas trop non plus, il a fallu attendre un penalty de Téji Savanier en seconde période pour la délivrance et une contre-attaque rondement menée et conclue par Yann Karamoh en toute fin de partie (2-0) , mais c’est toujours ça. En attendant, et c’est peut-être le plus important, Montpellier fait un énorme coup dans la course au maintien en prenant six points d’avance sur son adversaire, qui aurait pu revenir à hauteur sur une tentative d’Ayman Kari qui a trouvé la transversale, mais qui finira bien le week-end barragiste.

La deuxième sieste du jour

Par où pourrait-on commencer ? Peut-être nulle part, après tout, puisqu’il ne s’est rien passé de passionnant dans ce Reims-Nice. Les deux équipes ont eu des situations, surtout Nice d’ailleurs, mais c’était bien trop peu pour espérer quoi que ce soit, dans une partie qui a fait passer Yehvann Diouf et Marcin Bulka pour d’infranchissables remparts. Un 0-0 des familles qui n’arrange certainement pas Reims, qui reste septième et donc hors des places européennes. C’est en revanche toujours ça de récupéré pour Nice, qui passe cinquième et donc provisoirement en Ligue Europa.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com