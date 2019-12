Montpellier : un marché immobilier en ébullition

Avec une démographie en forte croissance, la ville connaît une tension importante sur les prix de l'immobilier, qu'il s'agisse du neuf ou de l'ancien. Une pression qui n'est pas prête de retomber.

IMMOBILIER

Chez les professionnels de l'immobilier montpelliérains, l'ambiance est à l'étonnement : « Cela fait trois ans que les prix augmentent, notamment dans le quartier de l'Ecusson », confie Olivier Morgant, directeur de l'agence Laforêt Montpellier Centre. « Nous commençons à voir des biens se vendre à des prix jamais vus, comme ce 17 m² qui vient de partir à 95 000 euros. C'est quand même plus de 5 500 euros le mètre carré. » Même surprise pour sa consœur Léa Ceirdera, associée au sein de l'agence Guy Hoquet Montpellier Nord : « Nous avons récemment reçu un bien de 51 m² dans le quartier des Beaux-Arts, sans parking ni balcon, mais en bon état, que nous avons estimé à 185 000 euros. Le vendeur en demandait 230 000 euros, et le bien est parti à ce prix-là. Je n'en reviens pas. » Des transactions de moins en moins exceptionnelles dans une ville où les prix moyens sont pourtant estimés à 2 895 euros par MeilleursAgents.

Les pénuries se font se sentir un peu partout dans la ville. En cause : une trop grande attractivité. « Nous sommes devenus il y a deux ans la septième ville de France en nombre d'habitants », constate Philippe Saurel, maire de la ville. « Chaque année, Montpellier gagne 3 000 nouveaux habitants et la métropole entre 5 000 et 6 000, ce qui nous oblige à construire beaucoup de logements », ajoute-t-il. Les grandes opérations sont légion. Près d'une vingtaine de ZAC sont actuellement en chantier, comme celle de Saint-Roch. Quelque 1 000 logements viennent d'être livrés et 500 autres doivent arriver d'ici à 2030. Du côté de la ZAC de Pompignane, ce sont 1 400 logements qui vont sortir de terre entre 2016 et 2032.

