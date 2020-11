Montpellier tamponne Bordeaux

Quasiment inoffensifs, les Girondins ont plié après la pause face au savoir-faire montpelliérain (0-2). Et encaissent leur premier revers à la maison cette saison.

Bordeaux 0-2 Montpellier

Laborde fait la pluie et le beau temps

Il paraîtrait qu'un incident technique a privé le corps arbitral d'assistance vidéo, ce samedi au Matmut Atlantique. Pas plus mal, oserons-nous penser, mais surtout pas un drame : entre Girondins et Héraultais, la différence ne s'est pas jouée à un bras tendu ou une demi-pointure de chaussure, elle était réelle. Éparpillés aux quatre coins du stade Louis-II il y a six jours (4-0), les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont pas fourni la réaction attendue et Montpellier a sauté sur l'occasion. Le champion de France 2012 a piqué deux fois et se remet à enchaîner les succès.Face à un MHSC qui se re-familiarise à la défense à quatre, Hatem Ben Arfa danse au milieu, encaisse, et ne réussit pas à faire redescendre un coup-franc à la lisière de la surface (11). En face, il y a un Téji Savanier de retour, qui fait chauffer le moteur (13) et pique pour Andy Delort (14). Avec un HBA volatil et des ailiers tout doux, et malgré le point d'appui Josh Maja (invisible par ailleurs), Dimitry Bertaud - qui assure toujours l'intérim en l'absence de Jonas Omlin - n'est pas inquiété. Quand Gaëtan Laborde, côté Paillade, s'infiltre dans les seize mètres, ça capote (29) ; Delort se montre lui plus présent que son homologue girondin, même si Tavanier ne peut conclure dans le jeu (33) ou sur coup de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com