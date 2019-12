Montpellier se traîne, Saint-Étienne et Monaco gagnent comme Rennes

Soirée difficile pour Montpellier, incapable de gagner à Dijon. Pas mieux pour la lanterne rouge toulousaine, battue sur la fin par Monaco. Ni pour Metz, défait devant son public par Rennes. Pendant ce temps-là, Saint-Étienne a balayé Nice à Geoffroy-Guichard.

Dijon 2-2 Montpellier

Monaco-PSG reprogrammé le 15 janvier

En général, marquer un but contre son camp au bout d'une centaine de secondes est synonyme de soirée de merde pour l'équipe du fautif et constitue un signe positif pour celle de l'adversaire. Mais pas ce mercredi : après avoir poussé de la tête un ballon au fond de ses propres filets sur un centre de Chafik, Sambia a le bonheur de voir le coup franc de Mollet être dévié par Lautoa et finir dans les cages de Gomis au quart d'heure de jeu. Mieux : à la demi-heure, il observe Savanier envoyer un boulet de canon dans la lucarne. Plutôt logique finalement, quand on s'aperçoit que Dijon n'a tenté qu'une frappe cadrée en première mi-temps (malgré un bon Balmont) et est globalement dominé. Oui, le MHSC du super Hilton est candidat aux places européennes. Il en oublie pourtant l'essentiel, à savoir sa concentration et le résultat final... et se fait avoir par Mavididi, chanceux sur corner. Rageant, Souquet sauvant tout de même un point sur le gong. Ouf., comme le nombre de points de retard de Montpellier sur l'Olympique de Marseille et la place de dauphin.