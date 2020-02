Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Montpellier se qualifie au buzzer Reuters • 08/02/2020 à 19:08









par Samuel Martin (iDalgo) Après un bon début de Champions League, Montpellier avait la possibilité de se qualifier pour les phases finales en cas de victoire lors de la 11e journée face à Kielce. Et c'est chose faite puisque les Héraultais l'ont emporté au buzzer devant leur public (25-24). Menés à la pause (12-14), les hommes de Patrice Canayer ont effectué une excellente entame de deuxième période pour reprendre l'avantage rapidement. Mais les Polonais se sont accrochés et ont tenu le choc. Les deux formations se sont alors répondues coup pour coup jusqu'à la dernière seconde où Mohamed Soussi est venu battre le portier adverse d'un missile imparable. Un tir décisif qui permet à son équipe d'accéder aux 8e de finale de la compétition.

