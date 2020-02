Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Montpellier s'incline de peu à Veszprem Reuters • 23/02/2020 à 19:28









Montpellier s'incline de peu à Veszprem par Matthieu Cointe (iDalgo) Montpellier loupe le coche. Le MHB a perdu ce dimanche à Veszprem lors de l'avant-dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions (23-24). Déjà qualifiés pour les 8es de finale de la compétition, les Héraultais manquent l'occasion de prendre la deuxième place du groupe à leur adversaire du soir. Face aux champions de Hongrie, ils sont tombés sur un os. Dragan Gajic a d'abord porté son équipe en inscrivant 6 buts dès la première mi-temps. Mais l'homme du match est bien Arpad Sterbik, gardien de Veszprem, qui a effectué 15 arrêts sur les 28 tirs du MHB. Hugo Descat a été le meilleur buteur montpelliérain avec 6 réalisations. Montpellier est assuré de finir quatrième ou troisième de sa poule et jouera son dernier match au Vardar Skopje.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.