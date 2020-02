Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Montpellier s'incline à Chambéry Reuters • 20/02/2020 à 22:50









Montpellier s'incline à Chambéry par Hugo Chalmin (iDalgo) C'était une rencontre entre deux clubs emblématique du championnat de France qui était proposée jeudi soir. Montpellier se déplaçait à Chambéry à l'occasion de la 16e journée de la Lidl Starligue. Au terme d'une première période relativement serrée, les deux formations se neutralisent 11-11 à la pause. C'est en seconde période que le CSMBH parvient à faire la différence et finit par s'imposer sur le score de 27 à 24. Un succès qui permet aux hommes d'Érick Mathé de remonter à la neuvième place du classement. Eux qui étaient sur une mauvaise dynamique. Les Chambériens restaient sur un revers en Coupe de France contre Nantes ainsi que deux défaites en championnat face à Nîmes (27-24) puis à Chartres (26-22). De son côté, Montpellier stagne à la 5e place du classement et se trouve désormais à 6 points des Nîmois, 3e du championnat. Les Montpelliérains enchaînent un cinquième revers consécutif en Lidl Starligue.

