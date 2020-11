Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Montpellier s'impose à Geoffreoy-Guichard Reuters • 01/11/2020 à 15:29









Montpellier s'impose à Geoffreoy-Guichard par Samuel Messberg (iDalgo) Saint-Etienne et Montpellier s'affrontaient pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Et c'est au terme d'un match sans grosses occasions que les Montpelliérains se sont imposés grâce à un but de Stephy Mavididi dés la quatorzième minute. Les Stéphanois n'ont jamais réussi à être dangereux et ont permis au MHSC de remporter son premier match à l'extérieur depuis janvier. Grâce à cette victoire, les hommes de Der Zakarian prennent la cinquième place du championnat alors que les Verts sont treizièmes. La semaine prochaine les vainqueurs du jour iront à Bordeaux tandis que Saint-Etienne ira à Lyon pour un derby sans supporter.

