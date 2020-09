Montpellier refroidit Nice

Sous une chaleur étouffante, Montpellier a facilement dominé une faible équipe de Nice (3-1). Le duo Delort-Laborde a dignement fêté ses retrouvailles et Daniel Congré a planté un doublé. La place de leader du Gym est menacée.

Montpellier 3-1 Nice

Delort-Laborde, la bonne paire

Pour Montpellier, c'est comme si le championnat ne s'était jamais arrêté. Après un premier match médiocre à l'extérieur, sur la pelouse de Rennes, les hommes de Michel Der Zakarian ont largement dominé Nice à la maison (3-1) pour lancer leur saison. Un copier coller de l'exercice 2019-2020 pour le MHSC, toujours aussi séduisant à la Mosson et porté par un doublé de Daniel Congré. Après deux succès de rang, Nice est logiquement stoppé dans son élan après une prestation collective beaucoup trop faiblarde.Sous un soleil de plomb, Montpellier n'aura pas attendu longtemps pour prendre le contrôle de la partie. Après avoir enregistré les retours précieux d'Hilton et Delort, les locaux affichent des intentions bien différentes de celles montrées à Rennes quinze jours plus tôt. Au menu : un pressing haut, un jeu offensif et de nombreuses occasions. Nice a la tête dans le guidon et doit compter sur l'excellent Benitez pour empêcher Laborde (4, 16) et Delort (14) d'ouvrir le score. Mais la doublette de l'attaque montpelliéraine est coriace. Trouvé au deuxième poteau sur un centre de Souquet, Delort ajuste une remise idéale de la tête pour Laborde, qui claque une superbe demi-volée en pivot dans la lucarne. La conclusion d'une belle action et la conséquence d'une domination sans conteste. Sans réaction et trop brouillons, les Niçois sont une nouvelle fois sauvés par leur gardien Benitez, auteur d'une double parade monumentale devant Laborde (25). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com