Montpellier recrute un champion du monde, Ollivon prolonge à Toulon

par Matthieu Cointe (iDalgo) Montpellier a annoncé ce vendredi l'arrivée de sa nouvelle recrue, Cobus Reinach. Le demi de mêlée international sud-africain s'est engagé pour une durée de trois ans dans le club de l'Hérault. À 30 ans, il rejoint le MHR après trois saisons passées avec les Anglais de Northampton. L'année dernière, il a remporté la Coupe du monde avec l'Afrique du Sud, en tant que doublure du titulaire Faf De Klerk. De son côté, Toulon a prolongé Charles Ollivon. Le troisième ligne aile et capitaine de l'Équipe de France a signé pour 5 années supplémentaires au RCT. Son coéquipier Sergio Parisse va lui aussi poursuivre l'aventure avec le club varois. L'international italien de 36 ans a rempilé pour une saison de plus au sein d'un effectif qui compte désormais 33 joueurs.

