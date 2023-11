information fournie par So Foot • 02/11/2023 à 20:44

Montpellier indique que le départ de Sakho se fait « de bonne foi »

En bonne et due forme.

« Depuis dix jours, un emballement médiatique s’est créé autour du club autour d’un “accrochage” entre Michel Der Zakarian et Mamadou Sakho. Contrairement à ce qui a été dit et relayé, aucune mise à pied à titre conservatoire n’a été prise à l’encontre de Mamadou Sakho, a indiqué le club de Montpellier dans un communiqué, quelques minutes après l’annonce de départ par le défenseur de 33 ans, à l’issue de 10 jours de réflexion, les parties se sont, de bonne foi, entendues pour mettre un terme à la relation contractuelle qui les liait. Le MHSC tient à remercier Mamadou Sakho pour son implication durant son passage montpelliérain et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour la suite. » L’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’ira donc pas jusqu’à la fin de son bail avec le MHSC qu’il semble quitter en bons termes.…

MD pour SOFOOT.com