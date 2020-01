Montpellier : Géant Casino affiche par erreur des écrans plats à 30 euros, la police doit évacuer le supermarché

Des policiers ont dû intervenir en nombre, mercredi soir, à l'hypermarché Casino du site d'Odysseum de Montpellier (Hérault). Selon ViàOccitanie, la télévision locale, plusieurs dizaines de clients bloquaient les caisses et refusaient de sortir malgré l'heure avancée. #Montpellier Le supermarché @geant_casino censé fermer à 21h30, est toujours ouvert. Les clients ne veulent pas quitter les lieux et payer leurs #produits au prix affiché. Des dizaines de #policiers sont sur place pour éviter les débordements. pic.twitter.com/PFvEAuJ7lR-- viàOccitanie (@viaOccitanieTV) January 8, 2020 Tous voulaient acheter leur téléviseur Philips au prix de 30,99 euros, prix défiant l'entendement pour un grand écran de marque de 55 pouces, soit 140 cm de large, normalement vendu 439,99 euros. Une promotion exceptionnelle pour le premier jour des soldes ? Non, une erreur d'affichage du prix sur les téléviseurs.Le bouche-à-oreille a fonctionné rapidement et le rayon pris d'assaut. Une image issue d'une vidéo de France 3 Occitanie montre même des clients passant en caisse avec au moins huit cartons de téléviseurs.« Je ne vais pas bouger d'ici »Se rendant compte du problème, selon le Métropolitain, la direction avait donné consigne aux caissiers de bien expliquer qu'il s'agissait d'une erreur et de demander le prix normal. Mais les clients n'étaient pas prêts à renoncer. « Je ne vais pas bouger d'ici. La loi sur la protection des consommateurs est claire, les clients doivent payer les prix affichés, même s'il s'agit d'une erreur. Là, c'est un bug, ça n'a rien à voir avec le coup d'envoi des soldes », témoigne un jeune Montpelliérain joint par le journal local.La police a été appelée à la rescousse par la sécurité de l'enseigne, qui ne parvenait plus à contrôler la situation. Le magasin, qui aurait dû fermer à 21h30, n'a pu baisser le rideau qu'à 1 heure du matin, selon Midi Libre.Il ...