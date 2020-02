Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Montpellier finit sur une victoire au Vardar Reuters • 29/02/2020 à 19:37









Montpellier finit sur une victoire au Vardar par Hugo Chalmin (iDalgo) Montpellier termine sa phase de poule de la Ligue des Champions de la meilleure des manières. Le MHB est allé s'imposer sur le parquet du Vardar Skopje (27-31) samedi après-midi pour son dernier match dans le groupe B. Pourtant, le déplacement en terres macédoniennes avait très mal commencé pour les hommes de Patrice Canayer. Ces derniers se retrouvent menés de quatre points dans les premières minutes de la rencontre. Les Montpelliérains finissent par se ressaisir et sont devant d'une longueur à la pause. Ils prennent ensuite le large en seconde période avec une avance de cinq points. Le Vardar refuse d'abdiquer et revient à une unité dans les ultimes instants. Un retour trop tardif qui n'a pas empêché Montpellier de s'adjuger la victoire. Un succès qui permet aux Héraultais de prendre provisoirement la troisième place du groupe en attendant la rencontre entre Kielce face et le THW Kiel.

