Montpellier fait l'opération de la semaine, Boulogne-sur-Mer sont les rois des nuls

Difficile pour ce multi-Ligue 2 d’exister durant ce lundi soir, avec le fameux « choc des Lumières » en Ligue 1 et une interminable cérémonie du Ballon d’Or. Pourtant, les affiches n’étaient pas les plus ridicules, notamment avec un gros Montpellier – Red Star, deux équipes dans le peloton de Saint-Étienne. La Mosson n’affichait pas complet comme souvent, mais les chanceux dans les gradins ont pu assister à de magnifiques solos. D’abord celui de Nicolas Pays, élancé côté droit pour servir le prodige Lacine Megnan-Pavé. Puis celui de Damien Durand, décisif pour offrir l’égalisation à Saïf-Eddine Khaoui.

Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, le deuxième carton jaune de Dylan Durivaux a fait souffrir le Red Star (76e). La sanction tombera quinze minutes plus tard sur un nouveau solo, celui de Nordan Mukiele (frère de) pour servir la recrue lavalloise Mamadou Camara. Grosse victoire des Héraultais, qui leur permet d’être à deux points devant Nancy.…

MP pour SOFOOT.com