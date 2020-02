Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Montpellier enfonce Saint-Étienne Reuters • 09/02/2020 à 18:02









par Matthieu Cointe (iDalgo) Saint-Étienne n'y arrive plus en Ligue 1. Sur la pelouse de Montpellier, les Verts se sont inclinés sur le score de 1 à 0 et comptabilisent une septième défaite sur leurs huit derniers matchs en championnat. Andy Delort a été le seul buteur de la rencontre en trompant Ruffier d'une tête croisée à la 25e minute. Peu avant la mi-temps, le MHSC a été réduit à 10 après l'expulsion de Sambia, mais les Stéphanois n'ont pas su en profiter. En supériorité numérique pendant près de 50 minutes, ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. À l'image de Denis Bouanga, très maladroit devant le but. Saint-Étienne est 15e et n'a que 4 points d'avance sur Nîmes, 18e. Les Montpelliérains consolident leur cinquième place et peuvent viser une qualification européenne en fin de saison.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.