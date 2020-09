Montpellier dompte l'OL

Une nouvelle fois porté par un grand Téji Savanier, Montpellier a infligé à l'OL sa première défaite de la saison (2-1) mardi soir et grimpe à la cinquième place de Ligue 1.

Montpellier 2-1 Lyon

L'indigestion lyonnaise

Téji Savanier est un juke-box humain, qui fout l'ambiance à chaque sortie et qui donne envie de se jeter dans un pogo. Balle au pied, le joueur montpelliérain colle des frissons. Sans le ballon, il faut le voir se déchirer sur chaque ballon et filer chaque goutte de sueur pour l'effort collectif. Pourquoi jouer les surpris ? Ce type est un distributeur à tubes et la visite de l'OL à Montpellier n'a pas dérogé à la règle : Savanier a été de tous les coups, a renforcé sa cote de sympathie de quelques couches de plomb et a claqué un doublé épatant. Verdict de la foule :. Verdict de la pelouse : deuxième victoire consécutive pour le MHSC et voilà les Lyonnais au sol pour la première fois de la saison.Le chrono ne tourne que depuis deux minutes quand Savanier récupère un bon ballon plein axe et allume son premier pétard de la nuit, hors cadre. Dans la foulée, l'OL s'offre bien une balle d'ouverture du score, mais le centre de Cornet, dévié par Toko-Ekambi, vient boucler sa course contre le poteau gauche d'Omlin. On se dit alors que les Lyonnais, finalement déployés en 3-5-2 avec Guimaraes en pointe basse, ont enfin la tête dans leur match, mais c'est tout l'inverse qui se profile : la première période des hommes de Garcia a été du 100% gras de porc sur l'échelle de l'indigestion et Montpellier, venu avec ses attaques rapides et son pressing haut, a poussé le demi-finaliste de la dernière C1 dans les cordes, Andy Delort croquant d'abord une énorme occasion sous le nez de Lopes. Puis, dix minutes plus tard, sur un centre venu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com