information fournie par So Foot • 08/10/2023 à 17:12

Montpellier-Clermont interrompu après un jet de pétard sur Mory Diaw

La débilité à l’état pur.

La rencontre entre Montpellier et Clermont n’a pas pu aller à son terme à La Mosson. Alors que les Héraultais se dirigaient vers une victoire spectaculaire, portés par un Moussa Al Tamari virevoltant et un Téji Savanier à la baguette. Mais alors que l’on entamait le temps additionnel sur le score de 4-2 en faveur des hommes de Michel Der Zakarian, un pétard a été lancé en direction du gardien clermontois Mory Diaw. Sonné, ce dernier a été évacué sur civière et la rencontre a été suspendue.…

TB pour SOFOOT.com