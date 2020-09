Montpellier accède au top 3, Brest gagne le derby breton

Ce dimanche en Ligue 1, les bonnes affaires sont pour Montpellier et Brest : le premier intègre le Top 3 après sa victoire sur Angers, le second passe en première partie de tableau suite à son succès dans le derby breton contre Lorient. Pour le reste, dans les duels de mal classés, Strasbourg a dominé Dijon comme Metz a battu Reims. Que des résultats positifs à domicile, en somme !

Strasbourg 1-0 Dijon

Der Zakarian répond à Juninho : " Et son équipe, elle fait quoi ? "

Dominer sans concrétiser, c'est toujours difficile à vivre. Surtout quand le bloc adverse est bien organisé, et laisse peu d'espace pour trouver la clé. Les têtes de Djiku (au-dessus) et Simakan (barre transversale), intervenues dans le premier acte après des erreurs dijonnaises, sonnent donc comme des regrets pour Strasbourg. Et quand les Alsaciens trompent enfin Gomis, l'arbitre refuse la réalisation pour une main d'Ajorque. Rien n'y fait, le 0-0 semble promis aux deux derniers du championnat. C'est sans compter sur l'abnégation du Sporting, qui réclame un péno refusé par la VAR et qui touche le montant par Saadi... avant de marquer ce fameux pion, Mitrovi? prenant finalement le dessus sur Ecuele-Manga et libérant son camp. Saadi ou Prci? ont beau foiré la balle du break devant un Gomis en mode chat, Kamara répond présent pour protéger cette mini-avance. Le RCSA l'emporte, là est l'important., comme le nombre de matchs d'affilée sans victoire à l'extérieur en Ligue 1 pour Dijon.