Montez dans le train Lille en Europe !

Si le LOSC de Paulo Fonseca est souvent décrit comme étant une des équipes françaises les plus sexy, il manque un frisson européen à ce club pour coller à cette image. Ça doit être pour cette saison, alors que les Dogues s’en vont défier Sturm Graz en Autriche, ce jeudi, en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence.

Ce n’est pas la campagne européenne qui fait le plus de bruit en France, mais le parcours de Lille en Ligue Europa Conférence est probablement le plus linéaire parmi les clubs français engagés en coupes d’Europe. Opposés aux Autrichiens de Sturm Graz ce jeudi en huitièmes de finale de C4, les Dogues ont hérité d’un tirage abordable — quand on sait qu’ils auraient pu tomber sur l’Ajax, l’Olympiakos, ou l’Union saint-gilloise, par exemple — et peuvent espérer faire un bon parcours dans une compétition continentale. Engagés dans une course au podium en championnat, les Lillois ont l’occasion de vivre un frisson européen, qu’ils n’ont plus connu depuis un moment. Ils ne l’ont même jamais vraiment connu, puisque le LOSC n’a jamais dépassé les huitièmes de finale d’une Coupe d’Europe.

Un statut à assumer

Dans leur tableau des émotions vécues en dehors des frontières hexagonales, les Dogues peuvent compter les huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea en 2022 et contre Manchester United en 2007, et éventuellement les huitièmes de Ligue Europa contre Liverpool en 2010 et le Borussia Dortmund en 2002. Passer ce tour face aux Autrichiens, ce serait donc écrire l’histoire européenne du club. « Sturm Graz est une équipe très, très forte. Elle presse beaucoup et est très agressive, ce sera difficile pour nous. Ceux qui pensent que c’est une équipe facile, ce n’est pas vrai » , a beau avoir prévenu Paulo Fonseca ce mercredi en conférence de presse, son équipe est celle qui doit se qualifier en quarts de finale.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com