Montée en Ligue 2 : le Red Star devra revoir sa copie

Le Red Star pourra-t-il évoluer au stade Bauer en cas d'accession en Ligue 2 en mai prochain ? Une réunion lundi au siège de la Fédération Française de Football a de quoi nourrir quelques inquiétudes. Il s'agit d'une rencontre traditionnelle organisée à la mi-saison avec les potentiels candidats à la montée pour leur présenter le cahier des charges à respecter pour pouvoir évoluer à l'échelon supérieur. Or pour le moment, le club de Saint-Ouen, deuxième de son championnat, est loin d'avoir levé les interrogations quant à la possible mise en conformité de son enceinte. La faute à un budget que les spécialistes de la commission jugent minoré. Ce lundi, les dirigeants de Dunkerque (1er), Red Star (2e), Villefranche (3e), Pau (4e) et Lyon-Duchère (5e) tous pensionnaires de National ont donc été conviés à une rencontre en présence de Didier Quillot, directeur général exécutif de la Ligue de football professionnelle (LFP) et des services des stades et des activités sportives de la FFF. In fine, ce sont ces derniers qui homologuent les stades afin que les enceintes puissent accueillir des rencontres de L2. Le cahier des charges est, évidemment, assez lourd. Avant de rêver d'une nouvelle enceinte toute neuve sur le site même de Bauer, le Red Star pensait avoir anticipé le problème. Notamment en budgétant et en prévoyant - en cas de montée en L2 - le début des travaux dès le lendemain du dernier match au stade Bauer, le 7 mai contre Béziers. Au programme de ce gros lifting figurait l'installation d'un éclairage plus puissant, la mise en place d'un équipement de vidéosurveillance et la pose d'un terrain en gazon naturel remplaçant le synthétique livré à l'été 2011. Tous ces aménagements de mise en conformité seraient à la charge exclusive du club qui avait ouvert son capital (à hauteur de 12,5 %) à de nouveaux investisseurs - Guillaume Rambourg (NDLR : fondateur de Verrazzano Capital) et Christophe ...