Montebourg propose une augmentation du Smic d'au moins 10%

L'ex-ministre socialiste Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle, a proposé mercredi d'augmenter le Smic d'au moins 10% s'il était élu, et d'organiser un "Grenelle" sur les salaires en vue d'une hausse générale.

Face à "une situation de grave pauvreté pour les gens qui travaillent", situation qu'il a jugée "quasi explosive", la question est celle "d'abord des salaires", et "il faut prendre une décision radicale sur le Smic", avec une augmentation "importante", a-t-il expliqué sur LCI.

"On ne peut pas faire moins de 10%, parce qu'il faut rattraper", a-t-il ajouté, estimant que l'augmentation via "les systèmes automatiques ne fonctionnent absolument pas".

"Il faut le négocier ensuite et diffuser dans toutes les chaînes des salaires", a-t-il poursuivi. "Il va falloir s'adresser à tous ceux dans la moitié inférieure des salaires et pour moi ça passe par une négociation, une sorte de Grenelle à la façon de mai 1968 qui avait vu une augmentation de 10% de tous les salaires", a-t-il ajouté, se prononçant pour une différenciation des hausses "selon les branches".

"On ne pourra pas échapper à ça", a-t-il conclu en rappelant que le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux avait dit fin août entrevoir "forcément" des augmentations de salaires début 2022 étant donné les difficultés de recrutement.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait de son côté invité à "se reposer la question de la meilleure rémunération" afin que la croissance "profite à tout le monde, sans exception, même les plus faibles, même les moins qualifiés, tous ceux qui ont été aux avant-postes de la crise".

Du fait des chiffres de l'inflation, le Smic va, lui, connaître une augmentation automatique de 2,2% au 1er octobre, soit près de 35 euros brut par mois, à environ 1.589 euros, selon les calculs de l'AFP.

Une telle hausse en cours d'année est inédite depuis 2012, le Smic bénéficiant chaque année d'une hausse mécanique calculée selon deux critères: l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE).

Le Smic avait ainsi été augmenté de 0,99% au 1er janvier, pour atteindre 1.554,58 euros brut par mois (+15 euros).

