Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Montant record de 11 milliards d'euros récupérés en 2019 en France grâce aux contrôles fiscaux, rapporte Les Echos Reuters • 01/07/2020 à 19:08









PARIS (Reuters) - Les contrôles fiscaux ont fait rentrer en 2019 près de 11 milliards d'euros dans les caisses de l'Etat, soit 2 milliards de plus que ce qui avait été annoncé en février, rapporte mercredi soir le quotidien Les Echos sur son site internet. Il s'agit d'un montant record qui efface la précédente marque inscrite en 2015, quand le fisc avait récupéré 9,6 milliards d'euros. Le montant est également en progression de 2,6 milliards par rapport à 2018. En ajoutant les 358 millions encaissés par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), désormais fermé, et les 530 millions générés par la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) dans les affaires Google et Carmignac, les recettes totales du contrôle fiscal frôlent les 12 milliards d'euros, précise Les Echos. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.