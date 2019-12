Montant de la fraude fiscale : la Cour des comptes botte en touche

Tous ceux qui attendaient un chiffre seront déçus. Saisie par le Premier ministre en mai dernier, sous la pression des Gilets jaunes, pour mesurer l'ampleur de la fraude fiscale en France d'ici novembre, la Cour des comptes a estimé qu'elle n'avait pas assez de temps pour produire une évaluation fiable. « La Cour a préféré proposer dans un premier temps une méthodologie rigoureuse d'évaluation des irrégularités et de la fraude aux prélèvements obligatoires », expliquent les magistrats financiers.En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, cette méthodologie n'existe pas. « De nombreux pays ont mis en ?uvre une démarche d'estimation. [...] Les États-Unis ont été précurseurs de ces travaux [...], qu'ils ont réalisés dès les années 1980. Depuis, de nombreux autres pays se sont engagés dans cette voie : le Royaume-Uni au début des années 2000, les pays scandinaves, l'Italie, le Canada. Sur un échantillon constitué de 58 pays de l'OCDE étudié par la Cour, plus de la moitié (57 %) se livrent aujourd'hui à ce type de travaux. Dans l'ensemble de ces cas, c'est l'administration fiscale elle-même qui effectue les calculs et les rend publics », relève la Cour des comptes. Mais « la France, de même que l'Allemagne, fait partie des pays dont les administrations fiscales ne se sont pas encore lancées dans ce type de travaux ». Un manque qu'il va falloir réparer d'urgence...Des recouvrements en baisseLes magistrats...