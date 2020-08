Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mont Ventoux Dénivelé Challenges : Vlasov s'impose en costaud Reuters • 06/08/2020 à 16:17









Mont Ventoux Dénivelé Challenges : Vlasov s'impose en costaud par Pierre Sarniguet (iDalgo) Après 179 kilomètres et deux ascensions du Mont Ventoux, c'est le jeune coureur de la formation Astana, Aleksandr Vlasov (24 ans) qui s'est imposé en solitaire. Maillot de champion de Russie sur le dos, il s'est défait de ses adversaires dans les derniers kilomètres lui permettant de devancer Richie Porte (Trek Segafredo) de 18 secondes. Guillaume Martin (Cofidis) prend la troisième place. Grand favori du jour, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) termine huitième à près de deux minutes du vainqueur. Un résultat en demi teinte pour le colombien qui avait brillé ici même en février dernier lors du tour de la Provence qu'il avait remporté.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.