Monoxyde de carbone : 5 questions pour comprendre le piège des groupes électrogènes

À chaque panne de courant hivernale, c'est la hantise des pompiers : les groupes électrogènes, utilisés par les particuliers pour prendre le relais et alimenter des chauffages d'appoint. Ce week-end encore, un couple de sexagénaire est mort en Isère, intoxiqué par le monoxyde de carbone émis par un de ces appareils. Dans la nuit de vendredi à samedi, dix personnes avaient été hospitalisées après avoir été également intoxiquées dans un appartement. À chaque fois, l'appareil était utilisé en milieu fermé. Ce qui est absolument défendu. Explications.C'est quoi, le monoxyde de carbone ?Lorsqu'on brûle du bois, du gaz, du charbon ou de l'essence, différents gaz sont émis, qui diffèrent selon la « qualité » de la combustion. Grosso modo, si le foyer de combustion est bien oxygéné, la combustion est dite « complète » et c'est du dioxyde de carbone qui est émis. Si le foyer de combustion est mal oxygéné, au contraire, la combustion est dite « incomplète », et c'est du monoxyde de carbone qui est émis. Un gaz incolore, inodore, sans saveur... et extrêmement toxique.Pourquoi les groupes électrogènes sont-ils concernés ?Lorsqu'on pense « combustion », on pense naturellement aux poêles, gazinières, cheminées, et globalement à tous les appareils de cuisson et de chauffage. Mais les groupes électrogènes sont des appareils portatifs à moteur thermique. Et, à l'instar d'une voiture ou d'un appareil de bricolage à essence, ils peuvent donc aussi générer du monoxyde de carbone. Le phénomène est accentué si des défaillances de l'appareil (pièces mal entretenues, problèmes de ventilation) rendent la combustion de l'essence encore plus « incomplète ».Pourquoi ce gaz est redoutable en milieu confiné ?Ce gaz est naturellement toxique : absorbé en quelques minutes par l'organisme, il remplace l'oxygène en se fixant sur l'hémoglobine. L'asphyxie est inévitable. Même une faible ...